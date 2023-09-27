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Сегодня, 19:43

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с тен Хагом

Алина Савинова
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«Манчестер Юнайтед» планирует начать переговоры по продлению контракта с главным тренером команды Эриком тен Хагом, сообщает 90min.

Как отмечает источник, генеральный директор клуба Ричард Арнольд и спортивный директор Джон Мерто очень довольны работой 53-летнего специалиста и продолжают оказывать ему полную поддержку. Они считают, что тен Хаг может привести «МЮ» к высоким результатам.

Тен Хаг был назначен на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. Контракт нидерландского специалиста с клубом рассчитан до июня 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Ранее тен Хаг возглавлял такие команды, как «Аякс», «Утрехт», «Бавария» и «Гоу Эхед Иглз».

На данный момент «красные дьяволы» идут на 9-й позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 9 очков за 6 туров.

Источник: https://www.90min.com/posts/man-utd-plan-new-contract-talks-erik-ten-hag
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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