«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с тен Хагом

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«Манчестер Юнайтед» планирует начать переговоры по продлению контракта с главным тренером команды Эриком тен Хагом, сообщает 90min.
Как отмечает источник, генеральный директор клуба Ричард Арнольд и спортивный директор Джон Мерто очень довольны работой 53-летнего специалиста и продолжают оказывать ему полную поддержку. Они считают, что тен Хаг может привести «МЮ» к высоким результатам.
Тен Хаг был назначен на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. Контракт нидерландского специалиста с клубом рассчитан до июня 2025 года с возможностью продления еще на один год.
Ранее тен Хаг возглавлял такие команды, как «Аякс», «Утрехт», «Бавария» и «Гоу Эхед Иглз».
На данный момент «красные дьяволы» идут на 9-й позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 9 очков за 6 туров.