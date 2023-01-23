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23 января, 23:38

«Манчестер Юнайтед» не готов платить 100 миллионов евро за Осимхена

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Наполи» Виктор Осимхен находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sport Deutschland.

Однако руководство английского клуба не готов платить за 24-летнего нападающего 100 миллионов евро, которые требуют неаполитанцы. Поэтому клуб будет искать более дешевые варианты усиления команды.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В текущем сезоне за клуб серии А он провел 19 матчей, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

Виктор Осимхен
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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