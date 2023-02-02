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Сегодня, 00:49

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка английской лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
1 февраля. «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 2:0.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» переиграл «Ноттингем Форест» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 2:0. Первая встреча так же завершилась победной команды Эрика тен Хага (3:0).

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины на поле у хозяев появился Антони Марсьяль, который спустя 10 минут после выхода на замену открыл счет с передачи Маркуса Рэшфорда. Спустя еще 3 минуты Рэшфорд ассисстировал уже Фреду.

В финале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом», который прошел «Саутгемптон».

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
01 февр, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:0
Ноттингем Форест
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
0
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