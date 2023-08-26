Гол Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Ноттингемом»

«Манчестер Юнайтед» дома победил «Ноттингем Форест» в матче 3-го тура АПЛ — 3:2.

В начале игры два гола забили игроки гостей. На 2-й минуте отличился Тайво Авонийи, а на 4-й — Вилли Боли.

На 17-й минуте полузащитник «МЮ» Кристиан Эриксен отыграл один мяч, а на 52-й минуте Каземиру сравнял счет.

На 67-й минуте защитник «Ноттингема» Джо Уорралл получил красную карточку. Победу хозеявам принес гол Бруну Фернандеша с пнеальти на 76-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» набрал 6 очков и занимает пятое место в АПЛ, «Ноттингем» — 14-й (3 очка).