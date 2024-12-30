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«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сыграют в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сыграют в матче 19-го тура английской премьер-лиги в понедельник, 30 декабря. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и начнется в 23.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео» (например, в этой группе).

С ключевыми событиями и результатом игры «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
30 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 18 турах чемпионата Англии, «Ньюкасл» — 29 очков. 26 декабря «Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» (0:2), а «Ньюкасл» обыграл «Астон Виллу» (3:0).

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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