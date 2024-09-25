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Сегодня, 12:01

«Манчестер Юнайтед» обратился к Варану после объявления о завершении карьеры

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» обратилась к защитнику Рафаэлю Варану, который объявил о завершении карьеры.

«Ты с большим мастерством представлял наши цвета в течение трех сезонов на «Олд Траффорд». Мы благодарим тебя за скромность, лидерство и преданность делу. Пусть эти качества послужат тебе в следующем начинании. Красный однажды — красный навсегда», — говорится в заявлении клуба.

25 сентября Варан объявил о завершении карьеры в 31 год. Защитник провел один матч за «Комо» и выбыл из-за тяжелой травмы колена.

В ходе карьеры Варан также выступал за «Ланс», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». В 2018 году защитник стал чемпионом мира вместе со сборной Франции.

Рафаэль Варан
ФК Манчестер Юнайтед

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