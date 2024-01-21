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Сегодня, 00:57

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Омара Беррады на пост генерального директора клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший глава по футбольным операциями «Манчестер Сити» Омар Беррада занял пост генерального директора в «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте «Красных дьяволов».

Согласно заявлению «МЮ», дата начала работы Беррады будет объявлена позднее. В ближайшее время обязанности генерального директора клуба продолжит выполнять Патрик Стюарт, который временно был назначен на этот пост в ноябре.

Ранее The Athletic сообщал, что назначение Беррады — инициатива INEOS, новых совладельцев «МЮ». Он будет предоставлять им отчеты о работе в клубе.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Омар Беррада, работавший главой по футбольным операциям в «Манчестер Сити», займет пост гендиректора «МЮ»