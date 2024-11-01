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Сегодня, 15:05

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рубена Аморима главным тренером

Рубен Аморим.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рубена Аморима главным тренером команды, информирует пресс-служба клуба. 39-летний тренер «Спортинга» возглавит «красных дьяволов» с 11 ноября. До этого момента командой продолжит руководить Руд ван Нистелрой.

Контракт Аморима с «МЮ» будет рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления еще на год по решению клуба.

Рубен Аморим возглавит &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. Что надо знать о новом тренере «МЮ». Аморим получал респект от Криштиану и круто развивает игроков

Аморим работал в «Спортинге» с 2020-го. Он дважды выиграл чемпионат Португалии — титул в сезоне-2020/21 стал первым для «львов» за 19 лет. До «Спортинга» Аморим работал в «Браге». В «МЮ» он сменит Эрика тен Хага, уволенного в понедельник, 28 октября.

ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим

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