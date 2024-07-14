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Сегодня, 18:10

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе форварда «Болоньи» Зиркзее

Алина Савинова
Джошуа Зиркзее.
Фото Global Look Press
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Нидерландский нападающий Джошуа Зиркзее стал игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что стороны заключили контракт до 2029 года с опцией продления еще на один сезон.

«Я всегда стремлюсь к победе и готов к следующему вызову, чтобы выйти на новый уровень в своей карьере и завоевать больше трофеев. Для меня большая честь присоединиться к такому знаковому клубу. Сейчас мне нужно сделать небольшой перерыв после выступлений за национальную сборную, но я вернусь готовым сразу же помочь команде», — заявил Зиркзее.

Зиркзее с 2022 года выступал за «Болонью». В минувшем сезоне 23-летний форвард провел 37 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, отметившись 12 голами и 7 результативными передачами. В разные годы футболист также играл в «Баварии», «Парме» и «Андерлехте».

На Евро-2024 Зиркзее провел 2 матча за сборную Нидерландов, отыграв в общей сложности 4 минуты.

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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