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Сегодня, 18:20

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с ван Нистелроем

Руслан Минаев
Руд ван Нистелрой.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контрактов с тренерами Рудом ван Нистелроем и Рене Хаке, которые войдут в штаб Эрика тен Хага.

Соглашения с нидерландскими специалистами рассчитаны до лета 2026 года.

Последним местом работы ван Нистелроя был ПСВ, который он покинул в мае прошлого года. До этого 48-летний специалист работал в системе клуба и входил в тренерский штаб сборной Нидерландов. 52-летний Хаке с 2022 по 2024 год возглавлял «Гоу Эхед Иглз».

«МЮ» завершил прошлый сезон АПЛ на восьмом месте.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Руд ван Нистелрой
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