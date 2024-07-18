Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:13

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере 18-летнего игрока «Лилля» Йоро

Telegram Дзен

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро стал игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба английского клуба.

«Красные дьяволы» заплатили за трансфер 18-летнего футболиста 62 миллиона евро по данным портала Transfermarkt. Француз заключил контракт с манкунианцами до лета 2029 года с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

Йоро — воспитанник «Лилля». В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 44 матчах «догов» и отметился тремя забитыми мячами. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро по информации Transfermarkt.

Футбол
ФК Лилль
ФК Манчестер Юнайтед
1
0
Читайте также
«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов
Стали известны денежные бонусы всех стран за медали на Олимпиаде-2024
Маск попросил Шольца отреагировать на заявление комика из ФРГ о покушении на Трампа
Что происходит в «Зените» накануне старта нового сезона РПЛ
Песков заявил, что присутствие сил НАТО в Черном море угрожает России
КХЛ изменила ряд правил игры на сезон-2024/25
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Грэм Поттер прокомментировал свое возможное назначение в сборную Англии

Савио — о «Манчестер Сити»: «Счастлив перейти в лучший клуб мира»