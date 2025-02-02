«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Доргу из «Лечче»

Защитник Патрик Доргу перешел из «Лечче» в «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба английского клуба.

«Я невероятно горжусь тем, что могу называть себя игроком «Манчестер Юнайтед», это особенный день для всей моей семьи. Мне не терпится поработать с Рубеном Аморимом, его видение этой команды и будущего клуба меня очень впечатлило. У меня есть четкий план развития, и я чувствую, что «Манчестер Юнайтед» — идеальное место для реализации моего потенциала», — сказал футболист.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за датчанина 35 миллонов евро.

В этом сезоне на счету 20-летнего Доргу 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.