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«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе из клуба ван Нистелроя

Алина Савинова
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Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой покинул клуб.

«Руд ван Нистелрой и еще три тренера основной команды покинули клуб. Желаем им всего наилучшего в будущем. Спасибо за вашу непоколебимую преданность «Юнайтед», — говорится в заявлении «красных дьяволов», опубликованном в соцсетях.

Ван Нистелрой стал исполняющим обязанности главного тренера команды после увольнения Эрика тен Хага в конце октября. Он вошел в тренерский штаб «МЮ» летом.

1 ноября клуб объявил о подписании контракта с португальцем Рубеном Аморимом. Однако специалист пока не может присоединиться к «Манчестер Юнайтед» из-за проблем с визой.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Руд ван Нистелрой

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