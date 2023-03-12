«Манчестер Юнайтед» опасается, что не сможет летом продать Магуайра из-за высокой зарплаты

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово расстаться с защитником Харри Магуайром, но этому может помешать высокая зарплата англичанина, сообщает Football Insider.

30-летний защитник получает в «МЮ» около 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Магуайр выступает за манкунианцев с августа 2019 года, когда клуб заплатил за него «Лестеру» около 87 млн евро. Защитник утратил стабильное место в стартовом составе после назначения Эрика тен Хага главным тренером клуба.

В текущем сезоне Магуайр провел 10 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. При этом он выходил в стартовом составе только в 5 матчах.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.