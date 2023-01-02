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Сегодня, 22:12

«Манчестер Юнайтед» опережает «Интер» и «Баварию» в борьбе за Тюрама

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за форварда «Боруссии» Маркуса Тюрама.

По информации La Repubblica, клуб находится в поиске нападающего, способного заменить Криштиану Роналду. Главный тренер команды Эрик тен Хаг впечатлен игровыми качествами 25-летнего игрока и хочет заполучить его.

Сообщается, что «МЮ» пытается договориться о переходе французского футболиста уже в январе и готов заплатить 15 миллионов евро, которые хочет за игрока «Боруссия».

На подписание игрока также претендуют «Бавария» и «Интер», однако оба клуба рассчитывали на бесплатное подписание Тюрама летом 2023 года после истечения контракта с менхенгладбахской «Боруссией».

Француз выступает за «Боруссию» с 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах за команду, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 32 миллиона евро.

Источник: La Repubblica
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Манчестер Юнайтед
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