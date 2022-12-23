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23 декабря, 23:58

«Манчестер Юнайтед» опережает «Ливерпуль» в гонке за полузащитником сборной Аргентины Энцо Фернандесом

Алина Савинова
Энцо Фернандес.
Фото Reuters
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В подписании полузащитника «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса заинтересованы несколько клубов АПЛ.

Как отмечает журналист Бруно Андраде, «Манчестер Юнайтед» опережает «Ливерпуль» в гонке за 21-летнего футболиста. «Красные дьяволы» готовы заплатить за него отступные в размере 120 миллионов евро, чтобы избежать конкуренции.

Фернандес является игроком «Бенфики» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 24 матча за португальский клуб во всех турнирах, отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

На чемпионате мира-2022 аргентинец был признан лучшим молодым игроком турнира.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Энцо Фернандес
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