«Манчестер Юнайтед» опережает «Ливерпуль» в гонке за полузащитником сборной Аргентины Энцо Фернандесом

В подписании полузащитника «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса заинтересованы несколько клубов АПЛ.

Как отмечает журналист Бруно Андраде, «Манчестер Юнайтед» опережает «Ливерпуль» в гонке за 21-летнего футболиста. «Красные дьяволы» готовы заплатить за него отступные в размере 120 миллионов евро, чтобы избежать конкуренции.

Фернандес является игроком «Бенфики» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 24 матча за португальский клуб во всех турнирах, отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

На чемпионате мира-2022 аргентинец был признан лучшим молодым игроком турнира.