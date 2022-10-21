«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Роналду почти на 900 тысяч евро

«Манчестер Юнайтед» оштрафовал форварда Криштиану Роналду за поведение португальца во время матча 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0), сообщает Manchester Evening News. 37-летний футболист оштрафован 887 тысяч евро, это двухнедельная зарплата игрока.

Летом «красные дьяволы» понизили оклад Роналду на 25 процентов. На данный момент получает в неделю примерно 443,5 тысяч евро.

Роналду покинул скамейку запасных до финальнонго свистка матча «МЮ» со «шпорами», а затем уехал со стадиона. После этого матча португалец был отстранен от тренировок с основой. Сегодня он занимался индивидуально во время тренировки молодежной команды.

22 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в рамках 13-го тура АПЛ. Как ранее стало известно, Роналду не был включен в заявку на этот матч.