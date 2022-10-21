Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:18

«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Роналду почти на 900 тысяч евро

Виктория Кравченко
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» оштрафовал форварда Криштиану Роналду за поведение португальца во время матча 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0), сообщает Manchester Evening News. 37-летний футболист оштрафован 887 тысяч евро, это двухнедельная зарплата игрока.

Летом «красные дьяволы» понизили оклад Роналду на 25 процентов. На данный момент получает в неделю примерно 443,5 тысяч евро.

Роналду покинул скамейку запасных до финальнонго свистка матча «МЮ» со «шпорами», а затем уехал со стадиона. После этого матча португалец был отстранен от тренировок с основой. Сегодня он занимался индивидуально во время тренировки молодежной команды.

22 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в рамках 13-го тура АПЛ. Как ранее стало известно, Роналду не был включен в заявку на этот матч.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
9
2
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Суперматчи наших звезд: Капризов зарешал в овертайме, Свечников сделал хет-трик
«Ушлые американцы превратили ее в бейсбол». Зачем российских школьников будут учить лапте?
В Британии рассказали подробности ухода Трасс в отставку
Медведев пригласил Маска на День Победы в Москву
Швеция ограничилась отпиской на предложение РФ вместе расследовать ЧП на «Северных потоках»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тен Хаг объяснил решение об отстранении Роналду в «МЮ»