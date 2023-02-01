«Манчестер Юнайтед» отдал защитника Бернарда в аренду «Портсмуту»

«Манчестер Юнайтед» отдал защитника Ди'Шона Бернарда в аренду «Портсмуту», выступающему в третьем дивизионе.

Как сообщает пресс-служба клуба, 22-летний англичанин перешел на правах аренды до конца сезона.

Восстановившись от травмы, в текущем сезоне Бернард выступал за молодежную команду «МЮ». Ранее он играл на правах аренды в «Халл Сити» и «Солфорд Сити».