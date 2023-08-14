«Манчестер Юнайтед» отложил принятие решения по будущему Гринвуда до сентября

Стало известно, когда «Манчестер Юнайтед» объявит о решении по будущему форварда Мейсона Гринвуда, сообщает The Athletic.

По информации источника, манкунианцы планировали определиться с будущим 21-летнего англичанина до начала сезона-2023/24, но в итоге решение отложено до сентябрьского перерыва на матчи сборных.

В последний раз Гринвуд выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес его девушки.

2 февраля 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении футболиста, но он не вернулся в состав «Манчестер Юнайтед», поскольку клуб запустил внутреннее расследование ситуации.