«Манчестер Юнайтед» отстранил Санчо от тренировок с основой после конфликта с тен Хагом

«Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении полузащитника Джейдона Санчо от тренировок с основной командой.

«Джейдон Санчо будет тренироваться по индивидуальной программе вне основного состава до разрешения вопроса с командной дисциплиной», — сказано в заявлении на официальном сайте манкунианцев.

3 сентября 23-летний англичанин опубликовал пост в ответ на слова главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, который объяснил слабой работой на тренировках отсутствие Санчо в заявке на матч с «Арсеналом» (1:3) в 4-м туре АПЛ. Футболист назвал ложью слова тренера.

Позже появилась информация, что партнеры Санчо по команде не поддержали его в конфликте с главным тренером манкунианцев.