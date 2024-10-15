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Сегодня, 13:30

«Манчестер Юнайтед» перестанет платить 82-летнему Фергюсону за работу послом клуба

Алина Савинова
Алекс Фергюсон.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» принял решение сократить выплаты Алексу Фергюсону в целях экономии средств, сообщает The Athletic.

Отмечается, что по окончании нынешнего сезона 82-летний специалист больше не будет получать «многомиллионные» выплаты от клуба за работу в должности посла. Об этом решении ему лично сообщил глава компании INEOS и акционер «МЮ» Джим Рэтклифф. Вопрос был решен мирным путем.

По информации источника, изначально «красные дьяволы» выплачивали Фергюсону 2,16 миллиона фунтов стерлингов в год за услуги в качестве посла клуба, но позже ситуация изменилась.

При этом утверждается, что шотландец останется директором «Манчестер Юнайтед» и продолжит посещать матчи команды.

В феврале этого года компания INEOS Рэтклиффа стала владельцем 27,7% «МЮ». Вскоре новый владелец сократил 250 рабочих мест в клубе в рамках оптимизации бюджета.

Фергюсон с 1986 по 2013 год был главным тренером манкунианцев. Под его руководством команда 13 раз становилась чемпионом Англии, 5 раз выигрывала Кубок Англии и 10 раз — Суперкубок страны. Также «МЮ» при нем дважды побеждал в Лиге чемпионов и один раз — в Суперкубке УЕФА.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон

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