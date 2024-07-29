«Манчестер Юнайтед» планирует построить новый стадион на 100 тысяч мест

«Манчестер Юнайтед» намерен построить новый стадион на принадлежащей клубу земле, прилегающей к «Олд Траффорд», сообщает Sky Sports.

По информации источника, рабочая группа «красных дьяволов» пришла к выводу, что строительство нового стадиона для «МЮ» станет более перспективным вариантом, чем реконструкция уже существующей арены.

По информации источника, вместимость нового объекта составит 100 тысяч зрителей, что сделает этот стадион крупнейшим в Великобритании.

Отмечается, что клуб рассматривает возможность государственно-частного финансирования для возведения арены и реконструкции прилегающей территории. Также «МЮ» может продать права на наименование стадиона, но по этому вопросу «красные дьяволы» будут консультироваться с заинтересованными сторонами, включая болельщиков и местных жителей.

«Олд Траффорд» был открыт в 1910 году. Он является крупнейшим после «Уэмбли» футбольным стадионом в Англии и вмещает более 74 тысяч зрителей.