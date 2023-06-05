Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:49

«Манчестер Юнайтед» планирует продать защитника Магуайра в летнее трансферное окно

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно намерен расстаться с защитником Гарри Магуайром, сообщает The Athletic.

По информации издания, клуб планирует выручить 46,4 миллионаа евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить Магуайру 12 миллионов евро, чтобы он покинул клуб летом.

В 2019 году защитник перешел в команду «красных дьяволов» из «Лестера» за 87 миллионов евро. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 30-летний англичанин сыграл 31 матч за «Манчестер Юнайтед» и не отметился результативными действиями.

Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Гюндогана заявил, что игрок еще не согласовал новый контракт с «Сити»

«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за защитника «Наполи» Ким Мин Джэ