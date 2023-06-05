«Манчестер Юнайтед» планирует продать защитника Магуайра в летнее трансферное окно

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно намерен расстаться с защитником Гарри Магуайром, сообщает The Athletic.

По информации издания, клуб планирует выручить 46,4 миллионаа евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить Магуайру 12 миллионов евро, чтобы он покинул клуб летом.

В 2019 году защитник перешел в команду «красных дьяволов» из «Лестера» за 87 миллионов евро. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 30-летний англичанин сыграл 31 матч за «Манчестер Юнайтед» и не отметился результативными действиями.