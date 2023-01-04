«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с Де Хеа

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дэвид Де Хеа близок к продлению контракта с «красными дьяволами», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов предложить испанцу новое соглашение.

«В это плане я спокоен, могу только надеется, что все закончится как надо. Хотелось бы завершить карьеру именно в «МЮ». Я уже говорил об этом с руководством команды. Для меня большая честь находиться здесь. Я счастлив в Манчестере», — приводит слова Де Хеа Фабрицио Романо в соцсетях.

31-летний голкипер выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 22 гола в 19 матчах, отыграв 9 встреч на ноль.

Нынешний контракт голкипера действует до конца июня 2023 года.