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Сегодня, 13:16

«Манчестер Юнайтед» подписал директора по футбольным операциям из «Эвертона»

Мария Гусева
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«Эвертон» на официальном сайте объявил об уходе Дэвида Харрисона с поста директора по футбольным операциям. Он покинул клуб спустя 27 лет работы в нем.

Новым местом работы Харрисона будет «Манчестер Юнайтед», который на официальном сайте объявил о подписании контракта со специалистом. Он будет управлять всеми футбольными операциями мужских, женских команд и команд академии «МЮ», включая такие важные области, как футбольное администрирование, командные поездки и поддержка игроков.

«Я очень рад взять на себя эту роль в «Манчестер Юнайтед». Я всегда буду дорожить своими воспоминаниями о 27 годах в «Эвертоне» и желаю всем в клубе всего наилучшего в будущем. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь «Манчестер Юнайтед» создать наилучшую рабочую среду для поддержки успеха на поле», — отметил Харрисон.

Зимой прошлого года Харрисон стал любимцем фанатов «Эвертона» в социальных сетях. Они требовали, чтобы специалист появлялся на фотографиях с каждым новичком. Его прозвали «Контрактный Дэйв» за его милую улыбку на снимках с новым игроками клуба.

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