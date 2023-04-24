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Сегодня, 17:59

«Манчестер Юнайтед» постарается подписать Кейна летом

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По информации издания, «шпоры» не собираются рассматривать предложения менее 95 миллионов евро.

Сообщается, что в услугах форварда также заинтересована «Бавария».

Контракт Кейна со «шпорами» истекает по завершении сезона-2023/24. Футболист играет в «Тоттенхэме» с января 2011 года.

В нынешнем сезоне АПЛ Кейн участвовал в 32 матчах, забил 24 гола и сделал 2 результативные передачи.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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