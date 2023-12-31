«Манчестер Юнайтед» поздравил Алекса Фергюсона с 82-летием

«Манчестер Юнайтед» опубликовал поздравительный пост в честь 82-летия бывшего главного тренера Алекса Фергюсона.

«Каждый из нас любит сэра Алекса Фергюсона. С днем рождения», — сказано в сообщении клуба в соцсети Х.

Фото ФК «Манчестер Юнайтед»

Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013 году. Он работал с «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, а также возглавлял сборную Шотландии, «Абердин» и «Сент-Миррен».

С Фергюсоном «МЮ» 13 раз становился чемпионом Англии, 10 раз — обладателем Суперкубка Англии, 5 раз — обладателем Кубка страны, 4 раза — обладателем Кубка Футбольной лиги. Дважды шотландец выигрывал с «красными дьяволами» трофей Лиги чемпионов — в 1999-м и 2008-м.