«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с 38-летием

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Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» поздравила экс-игрока команды Криштиану Роналду с днем рождения. Сегодня, 5 февраля, португальцу исполнилось 38 лет.
«С днем рождения, Криштиану», — говорится в сообщении пресс-службы «МЮ».
Клуб выбрал давнюю фотографию, сделанную во время первого периода португальца в клубе.
В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент является игроком «Аль-Насра».
38-летний португалец играл в «МЮ» с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год.
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