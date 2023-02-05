«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с 38-летием

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» поздравила экс-игрока команды Криштиану Роналду с днем рождения. Сегодня, 5 февраля, португальцу исполнилось 38 лет.

«С днем рождения, Криштиану», — говорится в сообщении пресс-службы «МЮ».

Клуб выбрал давнюю фотографию, сделанную во время первого периода португальца в клубе.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент является игроком «Аль-Насра».

38-летний португалец играл в «МЮ» с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год.