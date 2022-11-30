«Манчестер Юнайтед» предлагает Гакпо контракт до 2028 года

Нападающий ПСВ Коди Гакпо может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб предлагает игроку контракт до 2028 года, сообщает De Telegraaf.

Ранее сообщалось, «Ман Юнайтед» может зимой подписать 23-летнего футболиста за 50 миллионов евро.

Сам футболист сборной Нидерландов заявил, что ему льстит интерес со стороны столь именитого клуба.

В текущем сезоне Гакпо провел 23 матча за ПСВ, в которых забил 13 голов и сделал 17 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.