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Сегодня, 05:00

«Манчестер Юнайтед» предлагает Кунье пятилетний контракт

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вулверхэмптона» Матеус Кунья может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Teamtalk.

По сведениям источника, манкунианцы предлагают 25-летнему бразильцу пятилетний контракт. Ранее The Telegraph сообщал, что в случае перехода Кунья станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды: его зарплата составит 234 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне Кунья сыграл в 31 матче во всех турнирах, забив 16 голов и сделав четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
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