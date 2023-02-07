«Манчестер Юнайтед» предложил Далоту новый контракт

«Манчестер Юнайтед» предложил своему защитнику Диогу Далоту новый контракт, сообщает Daily Mail.

По информации издания, продленное соглашение игрока будет действовать до 2028 года.

В начале января сам игрок подтверждал, что ведет переговоры с английским клубом.

В текущем сезоне 23-летний португалец сыграл за «Манчестер Юнайтед» 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Его команда занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка за 21 матч.