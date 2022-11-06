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Сегодня, 23:08

«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Атлетико» Льоренте

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Атлетико» Маркоса Льоренте, сообщает Mundo Deportivo.

Испанский клуб готов рассматривать варианты продажи игрока, чтобы поправить финансовое положение из-за раннего вылета из еврокубков.

Контракт 27-летнего Льоренте с «Атлетико» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В этом сезоне на его счету 9 матчей и один забитый гол.

Ранее появлялась информация, что на Льоренте также претендует английский «Ливепуль».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Обе забьют - да

17%

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Маркос Льоренте
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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