«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Атлетико» Льоренте

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Атлетико» Маркоса Льоренте, сообщает Mundo Deportivo.

Испанский клуб готов рассматривать варианты продажи игрока, чтобы поправить финансовое положение из-за раннего вылета из еврокубков.

Контракт 27-летнего Льоренте с «Атлетико» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В этом сезоне на его счету 9 матчей и один забитый гол.

Ранее появлялась информация, что на Льоренте также претендует английский «Ливепуль».