«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Атлетико» Льоренте

Сегодня, 23:08
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Атлетико» Маркоса Льоренте, сообщает Mundo Deportivo.
Испанский клуб готов рассматривать варианты продажи игрока, чтобы поправить финансовое положение из-за раннего вылета из еврокубков.
Контракт 27-летнего Льоренте с «Атлетико» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
В этом сезоне на его счету 9 матчей и один забитый гол.
Ранее появлялась информация, что на Льоренте также претендует английский «Ливепуль».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования