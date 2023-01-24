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Сегодня, 13:47

«Манчестер Юнайтед» присоединился к «Челси» в борьбе за подписание защитника «Лиона» Густо

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» присоединился к «Челси» в гонке за подписание защитника «Лиона» Мало Густо, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

По данным источника, 19-летний футболист уже достиг соглашения с «синими», но представители «МЮ» попросили игрока не торопиться и надеются опередить своих соперников по АПЛ в борьбе за приобретение француза.

Густо — воспитанник «Лиона». В сезоне-2022/23 он принял участие в 15 матчах лиги 1 и сделал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс
ФК Лион
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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