Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:34

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом, Далотом, Фредом и Шоу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эри тен Хаг подтвердил, что клуб активировал опцию продления контрактов с 4 футболистами.

«Да, я могу это подтвердить. Мы счастливы, потому что команда движется в правильном направлении, и эти игроки вносят огромный вклад», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» продлил соглашения на год с Маркусом Рэшфордом, Диогу Далотом, Фредом и Люком Шоу.

В текущем сезоне 25-летний Рэшфорд провел за «МЮ» 20 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи. 23-летний Далот сыграл за английский клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. 29-летний Фред провел за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей и забил один мяч. 27-летний Шоу сыграл за «МЮ» 16 матчей и отдал три результативные передачи.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Люк Шоу
Эрик тен Хаг
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово выросло до 20
В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину
Военный ДНР отметил улучшение дисциплины в армии РФ из-за HIMARS у ВСУ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гвардиола недоволен весом Филлипса после ЧМ-2022

Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал, чего ждет от матча с «Вест Хэмом»