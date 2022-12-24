«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом, Далотом, Фредом и Шоу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эри тен Хаг подтвердил, что клуб активировал опцию продления контрактов с 4 футболистами.

«Да, я могу это подтвердить. Мы счастливы, потому что команда движется в правильном направлении, и эти игроки вносят огромный вклад», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» продлил соглашения на год с Маркусом Рэшфордом, Диогу Далотом, Фредом и Люком Шоу.

В текущем сезоне 25-летний Рэшфорд провел за «МЮ» 20 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи. 23-летний Далот сыграл за английский клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. 29-летний Фред провел за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей и забил один мяч. 27-летний Шоу сыграл за «МЮ» 16 матчей и отдал три результативные передачи.