«Манчестер Юнайтед» провел первые переговоры с Амрабатом

Сегодня, 13:26
«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, стороны провели первые
переговоры состоялись. 26-летний игрок также находится в списке «Баварии», но на данном этапе нет ничего конкретного.
Футболист выступает за «Фиорентину» с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.