«Манчестер Юнайтед» провел первые переговоры с Амрабатом

«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, стороны провели первые

переговоры состоялись. 26-летний игрок также находится в списке «Баварии», но на данном этапе нет ничего конкретного.

Футболист выступает за «Фиорентину» с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.