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Сегодня, 03:24

«Манчестер Юнайтед» провел встречу с агентом вратаря «Интера» Онана

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры по трансферу вратаря «Интера» Андре Онана, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 22 июня представители английского клуба провели встречу с агентом 27-летнего камерунца Альбертом Ботинесом. «Интер» не собирается отпускать голкипера менее чем за 50 миллионов евро без учета потенциальных бонусных выплат.

«Красные дьяволы» рассматривают Онана как замену Давиду Де Хеа в случае, если испанец покинет команду этим летом.

Онана выступает за «Интер» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 вратарь пропустил 36 голов в 41 матче, отыграв 19 встреч на ноль.

Контракт игрока действует до конца июня 2027 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость камерунца в 35 миллионов евро.

Андре Онана
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
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