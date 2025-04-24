«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Макэйти

«Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Милан» интересуются 22-летним полузащитником «Манчестер Сити» Джеймсом Макэйти, сообщает The Telegraph.

Наиболее конкретный интерес к игроку проявляют «Байер» и «Ноттингем Форест». При этом «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания Флориана Вирца из «Байера» и Моргана Гиббс-Уайта из «Ноттингем Форест» в качестве потенциальной замены для Кевина Де Брейне, который покинет клуб летом.

Отмечается, что зимой «Байер» предлагал «Манчестер Сити» отдать Макэйти в аренду с возможностью выкупа за 20 миллионов фунтов стерлингов, но «горожане» отказались.

В текущем сезоне Макэйти сыграл в 25 матчах во всех турнирах и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.