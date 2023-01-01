«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Абрахэму

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ромы» Тэмми Абрахэма в зимнее трансферное окно, сообщает Teamtalk.

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг уже неоднократно говорил, что ему нужен еще один нападающий.

При этом сам Абрахэм открыт к возвращению в АПЛ, надеясь, что это поможет ему пробиться в состав сборной Англии, которая не взяла его на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Контракт 25-летнего форварда с римским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Абрахам провел за «Рому» 20 матчей во всех турнирах. На счету нападающего четыре мяча и одна голевая передача.