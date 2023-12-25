АПЛ не будет прерываться на рождественские и новогодние праздники. На длинных выходных будут сыграны 19-й и 20-й туры лиги. С 3 по 13 января в чемпионате будет пауза. Публикуем расписание игр «Манчестер Юнайтед» в новогодние праздники.

Расписание «Манчестер Юнайтед» с 25 декабря по 7 января

26 декабря, вторник

23.00. «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

30 декабря, суббота

20.30. «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»

По итогам 18-ти туров АПЛ красные дьяволы занимают 8-е место в турнирной таблице, в их активе — 28 очков. 24 декабря стало известно, что британский бизнесмен Джим Рэтклифф приобрел 25% акций «МЮ».

Полный календарь и результаты АПЛ в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

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