«Манчестер Юнайтед»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперники по играм в межсезонье

В межсезонье «Манчестер Юнайтед» проведет товарищеские матчи. Манкунианцы встретятся с «Рейнджерс», «Арсеналом», «Реалом Бетис» и «Ливерпулем».

Расписание матчей «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года

20 июля. «Рейнджерс» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2.

28 июля, 3.00. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

1 августа, 5.00. «Манчестер Юнайтед» — «Реал Бетис»

4 августа, 2.30. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Сезон-2024/25 манкунианцы начнут матчем за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити». Игра пройдет 10 августа, начало — в 17.00 по московскому времени. 16 августа «МЮ» стартует в чемпионате страны. В сезоне-2023/24 клуб выиграл Кубок Англии.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2024/25 стартует 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. 1-й тур АПЛ пройдет с 16 по 19 августа. Откроет сезон матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».

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