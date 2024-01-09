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Сегодня, 14:15

«Манчестер Юнайтед»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

Опубликовано расписание «Манчестер Юнайтед» на январь 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрик тен Хаг, главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press
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После зимней паузы в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет на домашнем стадионе в рамках 21-го тура АПЛ, также команда на выезде проведет игру в Кубке страны. «СЭ» публикует расписание игр «МЮ» на январь. Время начала — московское.

Расписание «Манчестер Юнайтед» на январь 2024:

14 января. 19.30. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» (АПЛ)

27 января. 18.00. «Ньюпорт Каунти» / «Истли» — «Манчестер Юнайтед» (Кубок Англии)

В России официальной трансляции чемпионата Англии и Кубка страны нет. Смотреть бесплатно в прямом эфире игры можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Полный календарь и результаты игр «Манчестер Юнайтед» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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