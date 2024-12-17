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Сегодня, 19:40

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Нико Уильямса в качестве замены Рэшфорду

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Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает нападающего «Атлетика» Нико Уильямса в качестве замены форварду Маркусу Рэшфорду, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, англичанину уже сказали, что он будет продан в январское трансферное окно, если поступит подходящее предложение. Также сообщается, что «красные дьяволы» уже сделали испанцу крупное предложение. Помимо «Юнайтед», на игрока претендуют еще несколько клубов, среди которых «Барселона» и «ПСЖ».

22-летний Нико Уильямс является воспитанником «Атлетика» из Бильбао и выступает в основном составе команды с лета 2021 года. В текущем сезоне на его счету 22 матча, в которых он забил два гола и отдал пять результативных передач во всех турнирах.

Уильямс является чемпионом Европы в составе сборной Испании и обладателем Кубка страны в составе «Атлетика».

Портал Transfermarket оценивает стоимость испанца в 70 миллионов евро.

Источник: TEAMtalk
Маркус Рэшфорд
Нико Уильямс
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Манчестер Юнайтед
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