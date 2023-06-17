«Манчестер Юнайтед» рассматривает Уоткинса из «Астон Виллы» в качестве альтернативы Кейну и Осимхену

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс включен в шорт-лист «Манчестер Юнайтед», утверждает The Athletic.

Ранее приоритетным вариантом «Манчестер Юнайтед» считался нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, но лондонцы не хотят снижать цену на 29-летнего англичанина.

Другие цели «МЮ», такие как Виктор Осимхен («Наполи»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт») и Расмус Хойлунд («Аталанта»), тоже потребуют серьезных вложений, поэтому клуб обратил внимание на Уоткинса.

В прошедшем сезоне 27-летний нападающий провел 40 матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.