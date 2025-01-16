«Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон» в рамках 21-го тура чемпионата Англии в четверг, 16 января. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Команда Рубена Аморима набрала 23 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Саутгемптонский клуб с шестью баллами располагается на 20-й строчке премьер-лиги.

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