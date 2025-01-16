Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:15

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии 16 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антони («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон» в рамках 21-го тура чемпионата Англии в четверг, 16 января. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Команда Рубена Аморима набрала 23 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Саутгемптонский клуб с шестью баллами располагается на 20-й строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
16 янв, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Саутгемптон

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон
Читайте также
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Умер трехкратный призер Олимпиады пловец Дмитрий Волков
СМИ узнали о санкционной стратегии команды Трампа для урегулирования на Украине
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Сегодня
Вчера
Неделя