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Сегодня, 17:33

«Манчестер Юнайтед» считает, что подписание Кейна превратит команду в претендента на чемпионство в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться форвардом «Тоттенхэма» Харри Кейном, сообщает The Guardian.

По информации источника, руководство манкунианцев осознает, что переговоры с президентом «Тоттенхэма» Дэниелом Леви будут сложными, но все равно готовы побороться за форварда, поскольку считает, что Кейн превратит «Манчестер Юнайтед» в претендента на титул в АПЛ.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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