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24 апреля, 23:57

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Шеффилдом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед».
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» дома победил «Шеффилд Юнайтед» в матче 29-го тура АПЛ — 4:2.

Манкунианцы дважды уступали в счете, но сумели вырвать победу. Дубль за «МЮ» оформил Бруну Фернандеш. Португалец реализовал пенальти на 61-й минуте и забил с игры на 81-й. Еще по голу забили Харри Магуайр (42-я минута) и Расмус Хойлунд (85-я).

За гостей отличились Джейден Богл (35-я) и Бен Бреретон Диас (50-я).

«Манчестер Юнайтед» (53 очка) занимает шестое место в АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» (16) остается последним в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
24 апр, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
4:2
Шеффилд Юнайтед

В параллельных матчах «Борнмут» на выезде победил «Вулверхэмптон» (2:0), а «Кристал Пэлас» дома обыграл «Ньюкасл» (2:0).

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
24 апр, 21:45. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
0:1
Борнмут
Англия. Премьер-лига. 29-й тур
24 апр, 22:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
2:0
Ньюкасл Юнайтед

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Борнмут
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Шеффилд Юнайтед
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