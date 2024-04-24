«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Шеффилдом»

«Манчестер Юнайтед» дома победил «Шеффилд Юнайтед» в матче 29-го тура АПЛ — 4:2.

Манкунианцы дважды уступали в счете, но сумели вырвать победу. Дубль за «МЮ» оформил Бруну Фернандеш. Португалец реализовал пенальти на 61-й минуте и забил с игры на 81-й. Еще по голу забили Харри Магуайр (42-я минута) и Расмус Хойлунд (85-я).

За гостей отличились Джейден Богл (35-я) и Бен Бреретон Диас (50-я).

«Манчестер Юнайтед» (53 очка) занимает шестое место в АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» (16) остается последним в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Борнмут» на выезде победил «Вулверхэмптон» (2:0), а «Кристал Пэлас» дома обыграл «Ньюкасл» (2:0).