«Манчестер Юнайтед» снова отказал дортмундской «Боруссии» в аренде Санчо

«Манчестер Юнайтед» отказал дортмундской «Боруссии» в аренде игрока Джейдона Санчо, сообщает The Sun.

По данным источника, немецкий клуб связывался с манкунианцами по поводу аренды 23-летнего футболиста в предстоящее трансферное окно, которое откроется зимой. Однако руководство «Манчестер Юнайтед» отвергло это предложение. Клуб этим летом уже отклонил предложение «шмелей» по аренде Санчо.

В текущем сезоне футболист провел 3 матча в АПЛ, в которых сыграл в общей сложности 76 минут, не отметившись результативными действиями.