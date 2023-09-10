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Сегодня, 13:12

«Манчестер Юнайтед» снова отказал дортмундской «Боруссии» в аренде Санчо

Виктория Кравченко
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«Манчестер Юнайтед» отказал дортмундской «Боруссии» в аренде игрока Джейдона Санчо, сообщает The Sun.

По данным источника, немецкий клуб связывался с манкунианцами по поводу аренды 23-летнего футболиста в предстоящее трансферное окно, которое откроется зимой. Однако руководство «Манчестер Юнайтед» отвергло это предложение. Клуб этим летом уже отклонил предложение «шмелей» по аренде Санчо.

В текущем сезоне футболист провел 3 матча в АПЛ, в которых сыграл в общей сложности 76 минут, не отметившись результативными действиями.

Джейдон Санчо
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
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 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
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 - : -
17.09 18:30
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