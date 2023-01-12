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Сегодня, 12:58

«Манчестер Юнайтед» согласовал аренду нападающего Вегхорста

Ана Горшкова
Корреспондент
Ваут Вегхорст.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Бернли» аренду нападающего Ваута Вегхорста, сообщает журналист Фабрицио Романо. Футболист на данный момент выступает за турецкий «Бешикташ» на правах аренды.

По информации источника, «МЮ» заплатит 3 миллиона «Бешикташу», затем подпишет 30-летнего форварда на правах аренды из «Бернли». Нидерландский футболист прилетит в Манчестер сегодня, 12 января, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Вегхорст забил 7 голов в 15 матчах чемпионата Турции за «Бешикташ» в нынешнем сезоне. На чемпионате мира в Катаре форвард отметился дублем в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале.

Источник: Фабрицио Романо
Футбол
ФК Бернли
ФК Бешикташ
ФК Манчестер Юнайтед
Ваут Вегхорст
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