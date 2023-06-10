«Манчестер Юнайтед» теряет надежду на подписание Кейна

«Манчестер Юнайтед» все больше уверен, что не сумеет подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в летнее трансферное окно, утверждает Goal.

По информации источника, руководство «Тоттенхэма» не хочет вести переговоры с манкунианцами на фоне интереса к Кейну со стороны «Реала» и «Баварии». Ранее сообщалось, что мадридцы видят в англичанине лучшую замену для Карима Бензема.

В прошедшем сезоне 29-летний форвард провел 49 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт со «шпорами» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кейна в 90 миллионов евро.