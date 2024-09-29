Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:27

«Манчестер Юнайтед» дома разгромно проиграл «Тоттенхэму»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» на своем поле с крупным счетом проиграл «Тоттенхэму» в матче 6-го тура АПЛ — 0:3.

Победу лондонцам принесли голы Бреннана Джонсона (3-я минута), Деяна Кулушевски (47-я) и Доминика Соланке (78-я).

Манкунианцы остались в меньшинстве в конце первого тайма — на 42-й минуте красную карточку получил Бруну Фернандеш. Удаление стало для португальца первым в карьере.

«Тоттенхэм» (10 очков) поднялся на восьмое место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (7) идет 12-м в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
29 сент, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:3
Тоттенхэм Хотспур

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Догонялки с пятью шайбами и шедевр Голдобина в овертайме. Что произошло в матче КХЛ «Спартак» - ЦСКА
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
Гендиректор «Ромы» ушла в отставку после скандала с увольнением Де Росси
На южные регионы России обрушилась пыльная буря
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Аргентинка Перес после победы на UFC станцевала тверк над головой Железняковой
Сегодня
Вчера
Неделя